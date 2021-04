O descarrilamento de um comboio em Taiwan esta sexta-feira causou 48 mortos.

Segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press, o acidente deu-se quando o comboio, com 400 pessoas a bordo, circulava num túnel em Toroko Gorge, um parque natural, tendo os sobriventes tentado saltar pelas janelas.

O Serviço Nacional de Bombeiros de Taiwan confirmou o número de mortos, e referiu que mais de 100 pessoas ficaram feridas.

O desastre ferroviário mais mortal de Taiwan

Weng Hui-ping, da assessoria de comunicação dos serviços ferroviários, classificou o acidente como o desastre ferroviário mais mortal de Taiwan.

Weng disse que um camião de construção da administração ferroviária deslizou de um estaleiro de obras numa colina para a ferrovia. Ninguém se encontrava no camião. Hui-ping afirmou desconhecer-se a que velocidade circulava a composição ferroviária.

Na rede social "Twitter" o Presidente do país, Tsai Ing-wen, escreveu que os serviços de emergência "foram totalmente mobilizados para resgatar e ajudar os passageiros e funcionários ferroviários afetados".

"Continuaremos a fazer tudo o que pudermos para garantir a segurança deles após este incidente doloroso", escreveu o Presidente da REpública de Taiwan,

O acidente aconteceu no primeiro dos quatro dias de um festival funerário, um feriado religioso anual em que as pessoas viajam para as cidades natais para reuniões familiares e para prestar homenagem aos túmulos dos ancestrais.