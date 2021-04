Sobe para 50 o número de mortos no descarrilamento de comboio em Taiwan  

Pelo menos 50 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas após o descarrilamento de um comboio, em Taiwan.

A composição embateu contra uma máquina de obras à entrada de um túnel. Uma primeira investigação concluiu que o travão de emergência do comboio não foi acionado corretamente.

O comboio seguia cheio numa viajem entre Taipé e Taitung, com perto de 500 pessoas a bordo.

As equipas de socorro e resgate foram chamadas de imediato. Alguns passageiros acabaram por sair do comboio pelo próprio pé e seguiram até ao exterior do túnel, circulando por cima das carruagens danificadas. Outras ficaram presas e o trabalho de resgate durou várias horas.

A Presidente do Taiwan, Tsai Ing-wen, lamentou o acidente e adiantou que os departamentos envolvidos vão atuar.