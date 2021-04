Com a Praça de São Pedro quase vazia, Via Sacra foi dedicada às crianças

O Papa Francisco presidiu às celebrações da Sexta Feira Santa na Praça de São Pedro, no Vaticano. A Via Sacra deste ano foi dedicada às crianças.

Pelo segundo ano consecutivo, e por causa da pandemia, a Via Sacra foi na Praça de São Pedro, sem multidões, quase vazia.

A procissão no Vaticano contou com 14 estações, que foram colocadas à volta do obelisco central da Praça, em frente à Basílica. As velas colocadas no chão e que indicavam o percurso formavam uma cruz.

Uma das leituras mais emocionantes da procissão foi a de uma menina que falou do isolamento que sente por causa da covid-19. Afirmou que não vê os avós há um ano porque tem de os proteger do coronavírus. Falou também das saudades que tem dos amigos, da escola e dos professores.

A Celebração da Paixão de Jesus que recorda o sofrimento de Cristo na Cruz terminou com a benão do Papa.