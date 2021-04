A justiça de Taiwan interrogou o proprietário do veículo de uma obra que chocou contra um comboio.

O comboio, que transportava cerca de 480 pessoas, descarrilou na sequência da queda do veículo não tripulado de manutenção, cujo travão de emergência não foi acionado, de acordo com informações do centro de ajuda humanitária do Governo.

O pior desastre ferroviário das últimas décadas fez 50 mortos e mais de 100 feridos.