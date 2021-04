Noah Green, 25 anos, natural do Indiana. Quem foi o autor do atropelamento junto ao Capitólio

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz estar desolado com o ataque de sexta-feira ao Capitólio.

Na sexta-feira, um carro quebrou a barreira de segurança do edifício e atropelou dois polícias. Um deles foi esfaqueado e acabou por morrer. O polícia foi identificado como William Evans, um veterano que trabalhava há 18 anos nas forças.

O chefe de Estado e a líder da Câmara dos Representantes ordenaram que as bandeiras do Congresso fossem colocadas a meia-haste em homenagem ao polícia.

Já Noah Green, 25 anos, natural do Indiana, foi identificado pelas autoridades como o autor do incidente. Horas antes, nas redes sociais, tinha feito várias publicações de ódio contra o Governo americano. Foi alvejado no momento do ataque e não resistiu.

A hipótese de terrorismo foi afastada. A imprensa norte-americana descreve-o como um homem com alegadas perturbações mentais e vício em drogas.