Os últimos 41 navios retidos durante uma semana no Suez, devem atravessar este sábado o canal.

As autoridades no Egipto esperam que a investigação esteja concluída nos próximos dias.

No total, maios de 400 navios, carregados com mercadorias, petróleo e gado, estavam bloqueados nas duas extremidades do canal, uma das rotas de navegação mais importantes do mundo.