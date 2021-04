O Jardim Zoológico de Berlim, na Alemanha, festejou a Páscoa de uma maneira especial.

Os gorilas receberam ovos coloridos para assinalar a data.

No vídeo, é possível ver que o pai tentou ficar com todos os ovos, não partilhando com a companheira e o filho.

A cria de gorila chama-se Tilla e tem quase dois meses. É o primeiro bebé gorila a nascer no Jardim Zoológico de Berlim em 16 anos.