Avião aterra "por engano" num aeroporto em construção

Um avião de carga da companhia aérea Ethiopian Airlines aterrou "por engano" num aeroporto que ainda está em construção no norte da Zâmbia, afirmaram esta segunda-feira as autoridades zambianas.

O avião aterrou no domingo "por engano" na pista do futuro Aeroporto Internacional de Copperbelt, na província de Copperbelt, no norte da Zâmbia, atualmente servida pelo Aeroporto Internacional Simon Mwansa Kapwepwe, situado a cerca de 15 quilómetros, disse hoje o secretário permanente do Ministério dos Transportes, Misheck Lungu, citado pela agência France-Presse (AFP).

O momento foi registado em vídeo:

"No momento da aterragem, [o piloto] estava em comunicação com os controladores de tráfego aéreo e eles disseram-lhe 'não o vemos', por isso ele aterrou à vista, não foi guiado e pousou num aeroporto ainda em construção", acrescentou o responsável.

Lungu esclareceu que a aterragem não causou quaisquer danos e que os investigadores irão escrever um "relatório completo" sobre o incidente.

O piloto acabou por levar o avião até ao seu destino original.

A AFP acrescenta que não foi possível contactar a Ethiopian Airlines.

O Aeroporto Internacional de Copperbelt, construído pela China, deveria ter iniciado as suas operações em meados de maio de 2020, no entanto a conclusão da empreitada foi atrasada devido à pandemia de covid-19.