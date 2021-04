Irão saúda declarações da Casa Branca sobre eventual levantamento de sanções

O Irão saudou hoje as declarações dos responsáveis norte-americanos que indicam o provável levantamento das sanções ligadas ao programa nuclear iraniano, numa altura em que se abre a possibilidade de negociações no quadro do acordo de Viena.

"Para nós é uma posição realista e promissora. Essa posição pode ser o início da correção de um mau processo que colocou a diplomacia num impasse. Nós saudamos essas declarações", disse o porta-voz do governo iraniano, Ali Rabii, durante uma conferência de imprensa hoje em Teerão.

Rabii respondia a uma questão sobre as declarações de Rob Malley, emissário da Casa Branca para o Irão, à estação pública de televisão norte-americana PBS, na passada sexta-feira.

"Os Estados Unidos sabem que, para se voltar a respeitar (o acordo de Viena), devem levantar-se todas as sanções que estão em contradição com o tratado (...) sobre a energia nuclear do Irão", disse Malley.

O acordo internacional sobre a energia nuclear iraniana concluído em Viena em 2015 foi afetado pela decisão unilateral dos Estados Unidos que, em 2018, sob a administração do ex-presidente Donald Trump, abandonou o tratado e impôs sanções contra Teerão.

A União Europeia e os Estados que ainda fazem parte do acordo sobre a questão nuclear: o Irão e o grupo P4+1 (China, França, Reino Unido, Rússia e Alemanha) têm pedido o regresso dos Estados Unidos ao tratado, no quadro de novas conversações em Viena.

De acordo com o Departamento de Estado norte-americano, Rob Malley vai deslocar-se à capital austríaca para discutir com o grupo P4+1 e a União Europeia que está a tentar mediar o processo relativo ao eventual regresso dos Estados Unidos ao acordo.

Não estão agendadas discussões diretas entre o Irão e os Estados Unidos.

Na segunda-feira, o porta-voz da diplomacia norte-americana, Ned Price, disse que Washington está "prestes a examinar" o levantamento das sanções impostas ao Irão, mas apenas as que dizem respeito à questão da energia nuclear.

"Nós não vamos adotar gestos unilaterais nem vamos fazer concessões para convencermos o Irão", disse ainda Ned Price.