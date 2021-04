Tradição de caça aos ovos na Casa Branca substituída por evento online

A Casa Branca cancelou a tradicional caça aos ovos de Páscoa que costuma reunir milhares de crianças. Num evento online, Joe Biden prometeu reerguer o país mais afetado pela pandemia.

Depois de uma semana com uma subida de 18% nas infeções diárias, o Presidente dos Estados Unidos dirigiu-se aos norte-americanos com uma mensagem de esperança. Joe Biden acredita no regresso à normalidade antes da próxima Páscoa.

Até lá, promete reconstruir a nação mais afetada pela pandemia. A Caça aos Ovos de Páscoa é um dos eventos mais antigos da Casa Branca. Começou em 1878. Na última edição antes da pandemia juntou mais de 30 mil crianças e familiares.

Sem poder cumprir a tradição, este ano a administração Biden enviou os ovos para centros de vacinação e hospitais.