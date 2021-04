As fotos do dia. Proteção é a palavra de ordem no regresso às aulas em Jacarta

A reabertura das escolas em Jacarta, na Indonésia, foi feita com a máxima segurança e higiene. Nas salas de aulas, os alunos usam máscara e viseiras.

Na Tailândia, está a ser desenvolvida uma vacina contra a covid-19 a partir de folhas de tabaco.

Pescadores e armadores discutiram hoje as decisões acordadas numa reunião de responsáveis de associações do setor das pescas com a tutela na Póvoa de Varzim, onde decorreu um protesto com mais de 50 pescadores que se queixam de “excessiva fiscalização".

Veja estas e outras imagens que estão a marcar a atualidade desta terça-feira.