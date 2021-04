Inverno troca as voltas à primavera em vários países europeus

A primavera deu um pequeno passo atrás, em várias regiões da Europa, nos últimos dois dias. Diversos países acordaram cobertos de neve e com temperaturas muito baixas.

Nos Balcãs, a maior parte da Croácia e a da Eslovénia estão a braços com um temporal como não se via há várias semanas. Há dezenas de estradas cortadas e as ligações marítimas, às ilhas, estão suspensas por causa da agitação marítima, muito forte, no Adriático.

As autoridades pedem às populações para se protegerem e evitarem as deslocações. O frio, com os termómetros perto dos zero graus, deve manter-se até ao final da semana.