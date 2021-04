Último balanço das cheias aponta para 126 mortos na Indonésia e 42 em Timor-Leste

Estão já confirmados 42 mortos causados pelas cheias em Timor-Leste. Há ainda 15 pessoas desaparecidas. Na Indonésia, os deslizamentos de terras mataram pelo menos 126 pessoas.

Pelo menos 10 mil timorenses ficaram sem as casas, que foram arrastadas pela força da chuva. Só com o esforço conjunto do Governo, organizações internacionais, empresas e muitos cidadãos privados está a chegar água potável e comida aos 18 centros de acolhimento.

Já o Governo de Jacarta contabiliza 126 mortos. Muitos tentam ajudar bombeiros e polícia na procura dos que perderam a vida debaixo da lama das enxurradas.

O Papa Francisco orou esta quarta-feira pelas vítimas e familiares.