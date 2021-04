As fotos da semana. O primeiro Museu do Holocausto da Península Ibérica abre no Porto

Na segunda-feira, abriu o primeiro Museu do Holocausto da Península Ibérica na cidade do Porto. O Museu foi criado pela Comunidade Judaica do Porto (CIP/CJP) e retrata a vida judaica antes do Holocausto, o nazismo, a expansão nazi na Europa, os guetos, os refugiados, os campos de concentração, de trabalho e de extermínio e as marchas da morte.

Apresenta também uma reprodução dos dormitórios do campo de concentração de Auschwitz, assim como uma sala de nomes, um memorial da chama, cinema, sala de conferências, centro de estudos, corredores com a narrativa completa e, à imagem do Museu de Washington, fotografias e ecrãs exibindo filmes reais sobre o antes, o durante e o depois da tragédia.

A semana fica também marcada pelo início da segunda fase do desconfinamento, com a reabertura das escolas e das esplanadas ao ar livre.

Destaque ainda para a covid-19, o mau tempo que se faz sentir em alguns países da Europa e ainda a decisão instrutória da Operação Marquês que foi conhecida esta sexta-feira e que pode consultar aqui.