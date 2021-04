Libertados mais cinco dos estudantes raptados na Nigéria

Mais cinco estudantes de uma escola secundária no norte da Nigéria, onde foram sequestrados 39 jovens há cerca de um mês, foram libertados, mantendo-se 29 em cativeiro, revelou sexta-feira fonte policial.

Continuam ainda em cativeiro 29 alunos do ensino secundário da escola em Afaka, no Estado de Kaduna, depois de na segunda-feira outras cinco crianças também terem sido resgatadas.

"Encontramos mais cinco estudantes, entre os sequestrados" em 11 de março, revelou o porta-voz da polícia, Mohamed Jalige, à agência AFP.

A mesma fonte acrescentou que os jovens foram descobertos numa zona de mato, no distrito de Gwari, onde os grupos armados têm acampamentos.

Os alunos, quatro meninos e uma menina, foram libertados pelos raptores "devido à pressão e intenso patrulhamento" que está a ser realizado, disse ainda.

O porta-voz de um grupo de apoio aos país dos alunos sequestrados confirmou que cinco alunos foram hoje entregues aos seus pais.

"A libertação de mais cinco alunos deu-nos esperança de que os 29 restantes serão liberados em breve", salientou à AFP.

Em 11 de março, um grupo armado atacou o colégio Afaka Vocational High School, e raptaram 39 estudantes, 23 raparigas e 16 rapazes.

O exército conseguiu resgatar cerca de 180 crianças durante o ataque.

Os bandidos exigiram mais tarde um resgate, num vídeo que mostrava alguns dos estudantes a serem espancados num local desconhecido, numa floresta.

Mas o governador de Kaduna Nasir El-Rufai tinha deixado claro que não negociaria com os bandidos para libertar os raptados, pois pagar resgates iria encorajar mais ataques.

A Nigéria tem sofrido vários ataques deste tipo este ano.

No dia 02 de março, 279 estudantes que tinham sido raptados a 26 de fevereiro de uma escola governamental de raparigas, no estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria, também foram libertados.

O rapto de Zamfara, que as autoridades atribuíram a "bandidos" ativos no noroeste do país, ocorreu duas semanas depois de um outro o rapto de 38 estudantes e professores do Colégio Governamental de Ciências de Kagara, no estado ocidental do Níger, que também acabaram por ser libertados.

Do mesmo modo, a 11 de dezembro, 344 estudantes foram também tornados reféns numa escola em Kankara, no estado de Katsina (noroeste), num ataque reivindicado pelo grupo 'jihadista' Boko Haram, que até então se tinha limitado a ataques no nordeste do país, embora as autoridades o atribuíssem a bandidos.

Estes estudantes foram localizados e libertados uma semana mais tarde, após uma resposta rápida das forças de segurança, numa floresta no estado vizinho de Zamfara.

Kaduna e outros estados do noroeste do país sofrem frequentemente ataques violentos, por parte de bandos criminosos envolvidos em roubos e raptos de gado, para resgate.