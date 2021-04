Papa Francisco homenageou príncipe Filipe, "homem dedicado ao casamento e à família"

O papa Francisco prestou hoje homenagem ao príncipe Filipe e saudou a memória de um homem "dedicado ao seu casamento e à sua família", numa mensagem de condolências à Rainha Isabel II e à família real.

O papa elogiou o marido da rainha, que morreu na sexta-feira aos 99 anos, e destacou "a sua dedicação ao casamento e à família, a sua notável contribuição para o serviço público e o seu empenho na educação e no progresso das gerações futuras". Por fim, invocou "a bênção do Senhor para paz e consolação" para a rainha e para "todos os que choram a perda" de Filipe.

O duque de Edimburgo, príncipe consorte da Rainha Isabel II, morreu na sexta-feira aos 99 anos, anunciou o Palácio de Buckingham.

"É com profunda tristeza que Sua Majestade, a Rainha, anunciou a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o Príncipe Filipe, Duque de Edimburgo. Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor", comunicou Buckingham através da rede social Twitter.

O príncipe, que ia completar 100 anos em 10 de junho, tinha saído recentemente do hospital, onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica a problemas cardíacos, e regressado ao Palácio de Windsor.

Conhecido pelo seu sentido de humor particular, Filipe de Mountbatten, nascido com o título de príncipe da Grécia e da Dinamarca, é o consorte mais antigo da história da monarquia britânica.

Depois de ter servido na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial, casou-se em 20 de novembro de 1947 com a então princesa Elizabeth, filha do rei George VI. Como consorte mais antigo da Grã-Bretanha, Filipe realizou mais de 22.000 compromissos públicos individuais e muitas vezes se descreveu de forma bem-humorada como "o inaugurador de placas mais experiente do mundo".

Afastou-se das funções púbicas em 2017 e tornou-se cada vez mais raro vê-lo em público, exceto quando participava em grandes eventos familiares.