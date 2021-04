Milhares em Windsor para prestar homenagem ao duque de Edimburgo

Em Windsor, o domingo foi de maior movimento junto ao castelo. Milhares de pessoas quiseram prestar uma última homenagem ao duque de Edimburgo. Na privacidade garantida pelas muralhas do castelo de Windsor, a família real faz o luto pelo príncipe.

Funeral do príncipe Filipe realiza-se a 17 de abril

O funeral do príncipe Filipe, duque de Edimburgo, realiza-se no próximo sábado, dia 17 de abril, pelas 15:00, no Castelo de Windsor. O anúncio foi feito no sábado pelo Palácio de Buckingham, um dia depois da morte do consorte, aos 99 anos.

O Palácio de Buckingham revelou ainda que a cerimónia vai decorrer na Capela de São Jorge de forma “celebrar e refletir” a vida do duque. O funeral terá honras reais e não de Estado, cumprindo um pedido em vida do príncipe Filipe, e será transmitido na televisão.

No dia do funeral, os membros da família real, incluindo o príncipe de Gales, filho do duque, seguirão em cortejo atrás do caixão até à capela. A rainha não os acompanhará, viajando separadamente até à capela onde o marido será sepultado.

De acordo com o Palácio de Buckingham, 30 pessoas estarão presentes na cerimónia, de acordo com as medidas em vigor para combater a pandemia, incluindo o príncipe Harry, que viajará desde os Estados Unidos. O neto de Filipe não se fará acompanhar por Meghan Markle.