Inaugurada 'Rua de Portugal' em Dakar, capital do Senegal

A capital senegalesa conta a partir desta segunda-feira com uma 'Rua de Portugal', mais "um passo na afirmação" de Portugal no Senegal, segundo o embaixador português em Dakar, Vítor Sereno.

De acordo com um decreto da comuna de Fann-Point-E-Amitie, a via onde está localizada a Embaixada de Portugal, no bairro de Fan Residence, em Dakar, anteriormente designada de "Impasse Fondation Frederic Eberth", passa a chamar-se "Rue du Portugal".

A nova toponímia foi inaugurada esta segunda-feira pelo presidente da câmara, Palla Samb, e pelo embaixador de Portugal em Dakar, Vítor Sereno, segundo informação divulgada nas redes sociais da missão diplomática portuguesa no Senegal.