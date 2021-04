A polícia de Knoxville, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, disse esta segunda-feira que houve um tiroteio numa escola secundária, com registo de várias vítimas, entre elas um polícia.

"Há registo de várias vítimas, incluindo um oficial da KPD. A investigação continua a decorrer", disse a polícia de Knoxville na rede social Twitter.

As autoridades adiantam na mesma rede social que o tiroteiro aconteceu na Austin-East Magnet e pedem às pessoas para evitar a área.

Artigo em atualização.