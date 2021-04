Tiroteio em escola no Tennessee faz vários feridos

Há registo de vários feridos, entre eles um polícia, num tiroteio numa escola secundária em Knoxville, cidade do Estado norte-americano do Tennessee. O local foi, entretanto, considerado seguro, divulgaram várias fontes.

As autoridades adiantam, na mesma rede social, que o tiroteiro aconteceu na Austin-East Magnet e, na altura, pediram aos habitantes da cidade no sul dos Estados Unidos para evitar a área.

O responsável pelas escolas no condado de Knox, confirmou, no Twitter, que tinha ocorrido um tiroteio, mas que o edifício estava seguro.

"O local foi protegido e os alunos que não estiveram envolvidos no incidente foram autorizados a irem ter com as suas famílias", afirmou Bom Thomas, citado pela agência AP.