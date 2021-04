Aumento do tráfico internacional de drogas. Polícia brasileira apreende oito aviões privados

Uma apreensão iniciada em Portugal no ano passado levou a polícia brasileira a efectuar mais investigações. Comprovaram o aumento do uso de aviões executivos para tráfico internacional de droga durante a pandemia.

A polícia brasileira apreendeu oito aviões privados e veículos.

A operação investiga um suposto crime de tráfico internacional de drogas, organização criminosa a branqueamento de capitais, num esquema de envio de drogas para outros países através de aviões privados.

De acordo com a polícia brasileira, as investigações tiveram início em outubro do ano passado, em Portugal.

