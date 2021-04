Padre italiano decide renunciar ao sacerdócio para viver amor

Quem estava na assembleia da missa dominical da igreja de Massa Martana, na cidade italiana de Todi, na região de Perugia, ouviu uma história de paixão - e não foi a paixão de Cristo. O padre Don Riccardo Ceccobelli anunciou aos fiéis que ia deixar o sacerdócio porque se tinha apaixonado e queria viver esse amor.

O padre apaixonou-se aos 42 anos, depois de dedicar metade da sua vida à Igreja. Como as relações e a constituição de família não são compatíveis com o exercício do sacerdócio e uma vez que não queria colocar em causa as promessas que fez, Don Riccardo Ceccobelli teve de fazer uma escolha. E a escolha foi o amor.

“O meu coração apaixonou-se. Nunca traí as promessas que fiz, mas quero tentar viver esse amor. Não consigo ser coerente, transparente e correto com a Igreja como tenho sido até agora”, explicou o padre.

A decisão de Riccardo Ceccobelli apanhou todos de surpresa e foi publicada em vários jornais italianos. Desde o anúncio, o padre tem recebido mensagens de apoio, incluindo do seu superior, Dom Gualtiero Sigismondi – que também estava na celebração quando foi feito o anúncio.

“Agradeço a Dom Riccardo por todo o serviço que prestou até agora. E antes de mais, envio-lhe os meus votos mais sinceros para que esta decisão, tomada em plena liberdade como ele mesmo me disse, lhe garanta paz e serenidade”, disse.

O bispo já oficializou o processo para que o padre Riccardo Coccebelli possa renunciar à Santa Sé e às suas funções clericais. Desta forma, o padre italiano poderá viver o seu amor.