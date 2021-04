Falha de protocolo deixa rainha Letizia sozinha à chegada ao Congresso 

Ballesteros

A rainha Letizia de Espanha foi confrontada com uma falha de protocolo, na segunda-feira, no Congresso espanhol, em Madrid, e forçada a improvisar às portas hemiciclo.

A rainha ia inaugurar a agenda desta semana da família real com uma homenagem Clara Campoamor, no Congresso dos Deputados, numa iniciativa feminista. No entanto, foi confrontada com uma falha de protocolo quando chegou ao hemiciclo e ninguém estava à sua espera para a receber.

Letizia foi obrigada a improvisar e, para ganhar tempo, saudou a imprensa convocada para o evento.

De acordo com o El Mundo, foram precisos apenas alguns segundos para a presidente do Congresso, Meritxell Batet, aparecer à porta do edifício, juntamente com vice-presidente Carmen Calvo e presidente do Senado, Pilar Llop.