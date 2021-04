Homem ganha prémio no Euromilhões depois de se esquecer dos óculos para apostar a chave habitual

Um britânico de 80 anos ganhou mais de 100.000 libras, cerca de 115.000 euros, no Euromilhões depois de se ter esquecido dos óculos para apostar a chave habitual.

Denis Fawsitt costumava utilizar números referentes a aniversários de membros da família para preencher o bilhete de aposta, mas como não conseguia ver, acabou por escolher outros números.

O britânico e a esposa, segundo conta a BBC, costumam apostar todas as semanas em Station Road, Hatton. "Percebi que me tinha esquecido dos óculos e tentei escolher os meus números, mas simplesmente não consegui", disse.

"Quando a vitória for confirmada, bebemos um ou dois copos de espumante e, quando a coivd-19 for embora e estivermos segueros, teremos uma grande festa para comemorar com a família", apontou numa entrevista à BBC.