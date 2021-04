As cheias em Timor-Leste no início do mês de abril provocaram muitos estragos e causaram mais de 12 mil deslocados.

A ajuda internacional começou a chegar ao país e há um fotojornalista português que também quer contribuir, leiloando fotografias tiradas em Timor.

Das várias viagens que fez a Timor, pra além das muitas memórias que não esquece, António Cotrim tem registos que afirma que são um tributo aos timorenses.