Aviões israelitas bombardearam alvos do Hamas

Aviões israelitas bombardearam esta sexta-feira de manhã alvos do movimento islamita Hamas em Gaza, após o lançamento de foguetes no dia anterior vindos de Gaza.

Caças e helicópteros atingiram uma instalação de fabrico de armas, um túnel de contrabando e um posto militar do Hamas.

As milícias palestinianas lançaram na quinta-feira um projétil que fez soar os alarmes dos ataques aéreos nas cidades limítrofes do enclave, coincidindo com o feriado em que Israel comemora a criação do Estado em 1948, de acordo com o calendário judaico.

As milícias armadas de Gaza disparam intermitentemente projéteis sem que nenhuma delas reclamasse responsabilidade, mas Israel culpa o Hamas.