China convoca embaixador japonês para protestar contra despejo da água de Fukushima

A China convocou o embaixador japonês em Pequim, Hideo Tarumi, para protestar contra a decisão de Tóquio de despejar água contaminada da central nuclear de Fukushima no Oceano Pacífico, informou hoje o Governo chinês.

Em comunicado, o ministério dos Negócios Estrangeiros revelou que o vice-ministro Wu Jianghao convocou Tarumi na quinta-feira para apresentar uma reclamação formal sobre a decisão e exigir que o Japão não prossiga com o plano.

"O Japão deve recuar nesta decisão errada e estabelecer um grupo de trabalho conjunto, no âmbito das instituições internacionais, e que inclua especialistas chineses", disse.

O vice-ministro considerou ser "necessário garantir que o tratamento da água está sujeito à fiscalização dessas entidades".

A decisão do Japão "viola as normas internacionais" e "não é típica de um país civilizado", apontou.

"O Japão ignorou as preocupações e os interesses de segurança da população dos países vizinhos. A China opõe-se fortemente", acrescentou.

Pequim também exortou o Japão a assumir as "suas responsabilidades e obrigações internacionais" e a manter uma "atitude científica" sobre o assunto.

O vice-ministro destacou que "é preciso chegar a um consenso" antes que o Japão comece a descarregar a água tratada, processo que planeia iniciar em 2023.

O Japão decidiu na última terça-feira despejar no mar a água contaminada da central nuclear danificada de Fukushima, após tratá-la para remover a maioria dos elementos radioativos.

Tóquio considerou que a medida é "inevitável" para desativar a central e que é a opção "mais realista" entre outras disponíveis "tecnicamente mais complexas e menos viáveis para resolver o problema de armazenamento dessas águas".

As autoridades japonesas consideraram que o vazamento não gera qualquer risco para a saúde humana e garantem que é uma prática comum na indústria nuclear em outros países.

No entanto, países vizinhos como a China e a Coreia do Sul e associações ambientais como a Greenpeace apontaram preocupações sobre as implicações ambientais do derramamento.

As relações entre China e Japão deterioraram-se recentemente, desde que Tóquio e Washington aproximaram posições, durante a visita à capital japonesa dos Secretários de Estado e da Defesa dos EUA, Anthony Blinken e Lloyd Austin, respetivamente, em meados de março.

O Japão e os Estados Unidos advertiram então para a "coerção e agressão da China" na região da Ásia - Pacífico.

O presidente dos EUA, Joe Biden, vai reunir hoje com o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, na Casa Branca, para enviar um "sinal claro" à China, anunciou um alto funcionário dos EUA na quinta-feira.