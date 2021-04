Divulgadas imagens do momento em que um rapaz de 13 anos é morto a tiro pela polícia em Chicago, EUA

Foram divulgadas imagens do momento em que um rapaz de 13 anos é abatido a tiro pela polícia em Chicago, nos Estados Unidos.

O vídeo contraria a versão de que o rapaz estaria armado no momento em que foi baleado. Na primeira versão do que aconteceu, na noite de 29 de março, a polícia garantiu que Adam Toledo, de 13 anos, estaria com uma arma na mão quando lhe foi pedido que as colocasse no ar. Mas no vídeo, a alegada arma não é visivel.

Os momentos seguintes, revelados pelo vídeo, mostram as tentativas falhadas de reanimação e a chegada das equipas de emergência. Adam acabou por morrer.

As imagens de violência policial que podem chocar os telespectadores mais sensíveis.

