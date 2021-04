Político canadiano pede desculpa após aparecer nu em videochamada 

Um político do Canadá pediu desculpas depois de aparecer nu, numa videochamada no Zoom com colegas da Câmara dos Comuns.

"Este foi um erro infeliz", disse William Amos, que representa o município de Pontiac, no Québec. "O vídeo foi, acidentalmente, ligado enquanto eu estava a trocar de roupa, depois de uma corrida", esclareceu num comunicado emitido na quarta-feira.

Uma imagem retirada do vídeo começou a circular nas redes sociais e mostra o político a segurar um telemóvel sobre as suas partes privadas.

De acordo com a BBC, o político mostrou-se "envergonhado" pelo incidente, que descreveu como um "erro honesto" que "nunca mais se vai repetir".