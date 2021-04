EUA denunciam condenações em Hong Kong de militantes pró democracia

Os EUA denunciaram na sexta-feira as condenações pela justiça de Hong Kong de militantes pró democracia, entre os quais o empresário da comunicação social Jimmy Lai, que foi condenado a 14 meses de prisão.

O secretário de Estado, Antony Blinken, afirmou que estes julgamentos eram "motivados por razões políticas" e apelou à libertação das pessoas "detidas pelo exercício dos seus direitos fundamentais".

Jimmy Lai foi condenado na sexta-feira pelo seu papel na organização em 2019 de duas grandes manifestações em favor da democracia.

Quatro outros militantes foram condenados a penas entre oito e 18 meses de prisão e outros quatro a penas suspensas. Os factos eram passíveis de cinco anos de detenção.

"Vamos continuar do lado dos cidadãos de Hong Kong que procuram responder aos assaltos de Pequim contra as liberdades e a autonomia" do território devolvido pelo Reino Unido à China em 1997, acrescentou Blinken.