China é o primeiro país a extrair “gelo combustível” do fundo do mar

A China é o primeiro país a conseguir extrair “gelo combustível” do fundo do mar e, com este feito, o país coloca-se na liderança da corrida às energias alternativas no mundo.

Após várias tentativas, Pequim anuncia agora ter conseguido extrair, do fundo do mar da China Meridional, uma quantidade considerável de hidrato de metano – também conhecido como “gelo combustível”.

Este elemento é apontado como o futuro do abastecimento energético. Especialistas dizem que os hidratos de gás são mais limpos do que outros combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão, e podem levar a “uma revolução energética”.

Na corrida ao “gelo combustível” está também o Japão e os Estados Unidos. A China ganhou terreno e garante ter reservas suficientes para suprir todas as necessidades energéticas durante quase 20 anos.