Comboio descarrila no Egito. Há cerca de 100 feridos

Um comboio descarrilou este domingo no norte do Cairo, Egito. A locomotiva tinha saído rumo à cidade de Almançora, no Delta do Nilo. Oito carruagens terão descarrilado.

De acordo com o Ministério da Saúde egípcio, há pelo menos 97 feridos.

KHALED ELFIQI

Este é o mais recente de uma série de acidentes ferroviários no país.

Na semana passada, pelo menos 15 pessoas ficaram feridas num outro descarrilamento no Delta do Nilo. Isto três semanas depois da colisão entre duas locomotivas ter feito 18 mortos e 200 feridos.