Papa Francisco apela ao fim do conflito entre a Rússia e a Ucrânia

O Papa Francisco apelou hoje ao fim das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, lamentando o aumento do contingente militar russo, e alertou para a "grave situação humanitária" vivida na zona leste do país.

"Observo com preocupação os acontecimentos em algumas áreas do leste da Ucrânia, onde nos últimos meses aumentou a violação do cessar-fogo, e com inquietação o aumento da atividade militar", afirmou o sumo pontífice, desde a janela do Palácio do Vaticano.