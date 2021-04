Primeiro-ministro grego pede investigação rápida ao homicídio de jornalista

Yorgos Karaivaz, jornalista especializado em assuntos criminais, foi abatido com 10 tiros, à porta de casa, em Atenas, na Grécia, a 9 de abril. O Primeiro-Ministro grego pede uma investigação rápida ao caso e a Presidente da Comissão Europeia e o presidente do Parlamento Europeu também já condenaram o crime.

Segundo a única testemunha, um dos suspeitos conduzia uma mota e outro, à pendura, disparou uma pistola com silenciador. As autoridades já revelaram que a arma não está registada e acreditam que o assassinato foi premeditado e um trabalho de profissionais.

Na altura da morte, o jornalista investigava dois casos: um relacionado com uma rede de modelos que prestavam serviços como acompanhantes, outro que envolvia o ex-diretor do Teatro Nacional grego Dimitris Lignadis acusado de abuso sexual no passado mês de Fevereiro.