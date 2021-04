Jovem com o cabelo mais longo do mundo decide cortá-lo ao fim de 12 anos

A jovem indiana que detinha o recorde do cabelo mais longo do mundo decidiu cortá-lo, depois de o deixar crescer durante 12 anos, e doou os fios a um museu.

Nilanshi Patel entrou no Livro dos Recordes do Guinness em 2018 como a jovem com o cabelo mais comprido do mundo. Então com 16 anos, o cabelo da jovem de Modasa media cerca de 1,70 metros.

No ano passado, perto do seu 18.º aniversário, media dois metros e Nilanshi assegurou, pelo terceiro ano consecutivo, o recorde.

Desde os 6 anos que não cortava o cabelo e, durante 12, manteve a decisão, considerando que este era o seu "amuleto da sorte".

Este ano, Nilanshi decidiu cortar o cabelo e, numa entrevista ao Guinness World Records, confessou que demorou algum tempo para decidir o que fazer com os fios de cabelo.

"O meu cabelo deu-me muito – por causa do meu cabelo, sou conhecida como a 'Rapunzel da vida real'... agora, está na altura de dar algo em troca", explicou.

Barcroft Media

Em cima da mesa estavam três destinos finais para o cabelo de Nilanshi: leiloar, doar ou entregar a um museu.

A decisão foi discutida com a mãe, Kaminiben, que, em apoio à filha, decidiu também cortar o seu cabelo e doá-lo. Deste modo, o cabelo de Nilanshi foi entregue a um museu, como "a coisa certa a fazer".

Depois de serem cortados, os fios de cabelo foram atados e pesavam 266 gramas. O cabelo foi doado ao Ripley's Believe It or Not!, nos Estados Unidos da América.