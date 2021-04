Cidade francesa de Tourcoing vive 3.ª noite de confrontos entre polícia e jovens

A cidade de Tourcoing, no norte de França, registou, na segunda-feira, a terceira noite de tensões urbanas com confrontos entre jovens e polícia, avançaram as autoridades, adiantando que não houve feridos, mas 10 pessoas foram detidas.

Os incidentes eclodiram na noite de sábado na sequência de uma intervenção num "rodeo motorizado" no sensível bairro da Cruz Vermelha, dando origem a três detenções no sábado.

Na segunda-feira, cerca das 23:00, "durante as patrulhas, multidões de jovens voltaram a lançar fogos de artifício contra a polícia. Houve confrontos e alguns veículos incendiados" em vários bairros, contou a polícia, acrescentando que a calma regressou à cidade por volta das 02:00.

Onze pessoas foram detidas e 10 ainda estavam sob custódia policial na segunda-feira à noite, referiu o diretor regional de segurança pública, Jean-François Papineau.

Ataques numa "atitude de desafio"

"É, infelizmente, uma agitação bastante clássica", afirmou o responsável.

"Algumas dezenas de indivíduos atacam deliberadamente a polícia, numa atitude de desafio" e entram num "jogo extremamente perigoso", explicou.

Segundo disse, "cada vez que a polícia intervém para acabar com o tráfico" de droga, "desestabiliza os traficantes".

"É uma política assumida" que vai continuar, sublinhou Papineau, acrescentando que, face à situação, "a polícia não se contenta em dispersar as pessoas com gás lacrimogéneo" optando por "levá-los à Justiça".

Segundo representantes sindicais, recentes operações contra o narcotráfico que levaram a detenções deixaram os infratores "tensos".