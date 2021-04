Avião da II Guerra Mundial obrigado a amaragem de emergência em praia da Flórida

Um avião usado na II Guerra Mundial e recuperado foi obrigado a fazer uma amaragem de emergência numa praia da Flórida, nos Estados Unidos, quando participava num espetáculo aéreo.

A perícia e coragem do piloto terão evitado consequências para quem estava no areal.

O bombardeiro participava no espetáculo quando o piloto se apercebeu de uma falha no motor. Ainda tentou aterrar numa pista nas proximidades, mas acabou por decidir amarar junto à praia, onde estavam centenas de pessoas.

Vários banhistas entraram na água, imediatamente, e ajudaram o piloto a sair, ileso, do aparelho.

A operação para o retirar do mar, depois desta amaragem, foi, segundo um comunicado oficial do clube a quem o bombardeiro pertence, mais complexa do que a manobra que o levou até ali.

O avião, um TBM Avenger, demorou anos a ser recuperado, depois de ter cumprido várias missões na II Guerra Mundial ao serviço das forças armadas dos Estados Unidos.