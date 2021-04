Jovem de 15 anos baleada pela polícia em Columbus, Ohio

Uma jovem negra de 15 anos foi abatida a tiro pela polícia de Ohio, em Columbus nos Estados Unidos, na terça-feira.



Depois de uma denúncia, as autoridades dizem ter encontrado a jovem com uma faca enquanto ameaçava outras duas raparigas.

Entretanto foram divulgadas as imagens da câmara do uniforme de um dos agentes. As circunstâncias da morte e a atuação da polícia estão a ser investigadas, explicou o chefa da polícia Michael Woods

O caso motivou mais um protesto contra o racismo e o excesso de força policial.