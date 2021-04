Rainha Isabel II celebra 95 anos 

A rainha Isabel II completa esta quarta-feira 95 anos. Em 73 anos, este é o primeiro aniversário que passa sem o marido.

A rainha fez esta quarta-feira a primeira declaração pública desde a morte do príncipe Filipe. Através de um comunicado, agradeceu a forma como o país e toda a Commonwealth se despediram do duque de Edimburgo.

Recordou que é um período de grande tristeza para a família real e que encontrou conforto nas mensagens e manifestações de carinho que recebe, em particular no funeral do príncipe Filipe.