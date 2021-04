Detido em Itália um homem suspeito de ter fornecido uma arma ao autor do atentado de Nice em 2016

Um homem suspeito de ter fornecido uma arma ao autor do atentado de Nice, em França, há cinco anos, foi detido em Itália.

Trata-se de um cidadão albanês, de 28 anos, que foi intercetado pela polícia italiana perto de Nápoles, já depois de ter sido emitido um mandado de prisão europeu emitido pela justiça francesa.

Na noite do dia da nação em França, a 14 de julho de 2016, um tunisino, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, investiu com o seu camião contra a multidão reunida no 'Promenade des Anglais', em frente ao mar, para assistir ao tradicional fogo-de-artifício. A fúria do tunisino só terminou quando foi abatido pela polícia.

O ataque - reivindicado pelo Estado Islâmico apesar da investigação não ter conseguido estabelecer os laços entre o autor e a organização jihadista - provocou 86 vítimas mortais e mais de 400 feridos. As vítimas eram de 19 nacionalidades, com idades entre os dois e os 92 anos.