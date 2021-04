Lei sobre crimes de ódio contra asiático-americanos passa no Senado dos EUA

O Senado norte-americano aprovou na quinta-feira por esmagadora maioria um projeto-lei sobre crimes de ódio contra asiático-americanos, para lidar com o aumento de violência dirigida à comunidade durante a pandemia, passando agora a discussão à Câmara dos Representantes.

Aprovado com 94 votos a favor e apenas um contra, o projeto-lei torna mais expedita a classificação de crimes de ódio ao nível do Departamento de Justiça e aumenta o apoio às forças de segurança locais, na resposta a milhares de incidentes violentos relatados no ano passado contra ásiatico-americanos.

A senadora democrata Mazie Hirono, principal promotora da legislação, disse que os ataques contra a comunidade asiática são "uma consequência previsível" da linguagem racista e incendiária usada contra asiáticos durante a pandemia, incluindo pelo ex-presidente Donald Trump.

Um projeto-lei mais abrangente, que mudaria as leis de policiamento, está agora a ser negociado entre senadores e a maioria democrata da Câmara dos Representantes.

Antes da votação, o senador republicano John Thune afirmou que espera que o exemplo de apoio bipartidário à legislação de crimes de ódio se estenda a um pacote de infraestruturas apresentado pelo seu partido, que até agora não reuniu acordo.

A organização não governamental Stop AAPI Hate contabilizou 3.000 incidentes de ódio racial envolvendo asiático-americanos desde março de 2020.

Milhares de norte-americanos manifestaram-se no final de março em diversas cidades contra o racismo dirigido a asiáticos, na sequência dos tiroteios em salões de massagens no estado da Geórgia, que provocaram a morte de oito mulheres asiáticas.

Durante a pandemia, aumentaram de forma exponencial os ataques contra asiáticos americanos, sobretudo mulheres, o que alguns especialistas atribuem ao discurso anti-China, nas redes sociais e até promovido pela anterior administração norte-americana - o ex-presidente Donald Trump referiu-se sempre à covid-19 como o "vírus da China".