Primeiro-ministro francês recebe centenas de peças de lingerie pelo correio

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, está a receber centenas de peças de roupa interior feminina por correio. Trata-se de um protesto dos comerciantes contra o encerramento das lojas de lingerie durante o confinamento.

A roupa interior é acompanhada por uma carta com as reivindicações dos proprietários do setor, que reclamam que deveriam ter sido considerados um bem essencial e exigem, por isso, a reabertura.

O protesto foi organizado pelo grupo Action Culotté e conta com mais de 200 participantes. As imagens estão a ser partilhadas nas redes sociais.

O país está em confinamento há quase um mês com escolas, restaurantes, bares e o comércio não essencial encerrados.

As medidas restritivas deverão ser aliviadas a partir de 3 de maio.