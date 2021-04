Violência policial nos EUA. Morte de afro-americano suscita protestos

Centenas de pessoas manifestaram-se esta quarta-feira na Carolina do Norte, horas depois de um afro-americano ter morrido durante uma intervenção policial.

Andrew Brown JR, que a família descreve como um pai de 40 anos, terá sido parado pela polícia quando seguia de carro na manhã desta quarta-feira, em Elizabeth City, uma pequena cidade da Carolina do Norte.

As circunstâncias em que morreu estão ainda por apurar, mas poucas horas depois do caso ter passado para a esfera pública, as autoridades da Carolina do Norte anunciaram a abertura de um inquérito.

O caso surge num momento em que o debate sobre a violência policial nos Estados Unidos está na ordem do dia.