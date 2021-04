Bill Gates alerta: "Se utilizarmos apenas as tecnologias existentes, não conseguiremos os nossos objetivos"

Com a chegada de Joe Biden, os Estados Unidos estão de novo empenhados na agenda de defesa do planeta. Parecem já ter influenciado vários países. No entanto, Bill Gates alerta: para a fase decisiva é necessária inovação tecnológica.

O primeiro dia, reservado aos líderes mundiais, foi pleno em discursos ambiciosos, definição de novas metas e muitas promessas.

Ao segundia dia, Bill Gates resgatou a realidade. O multimilionário lembrou que a tecnologia ainda está longe de oferecer as soluções pretendidas. Para Gates, a resposta está num esforço de inovação a uma escala nunca antes vista, liderada pelos governos dos vários países.

Joe Biden, que promoveu a cimeira, insistiu que é preciso tornar reais os compromissos assumidos pelos líderes e voltou a sublinhar que o combate às alterações climáticas não é uma ameaça a empregos e economias, é antes uma oportunidade oferecida pelo investimento nas energias renováveis.

Mais de 40 líderes mundiais participaram, virtualmente, na cimeira sobre o clima convocada pelo Presidente dos Estados Unidos.