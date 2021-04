Casal subiu ao altar quatro vezes num mês para conseguir mais dias de licença 

Um casal do Taiwan está a dar que falar, depois de casar quatro vezes seguidas para conseguir os dias de licença que o país oferece aos recém-casados.

O primeiro casamento entre o funcionário de um banco e a parceira aconteceu a 6 de abril de 2020. Dez dias depois, o casal divorciou-se e, no dia seguinte, voltou a casar-se.

A 28 e 29 de abril, respetivamente, o casal voltou a divorciar-se e... a casar-se. Depois do terceiro divórcio, a 11 de maio, o quarto casamento aconteceu no dia posterior.

De acordo com o New York Times, que cita documentos emitidos pelo banco, isto não passou de uma conspiração do casal para aproveitar os oito dias de licença que Taiwan oferece aos recém-casados.

Em Portugal, quem casa direito a uma licença de 15 dias, que têm de ser tirados consecutivamente a partir do dia da cerimónia.

O esquema do casal taiwanês foi dado a conhecer depois de o banco, onde o homem trabalhava, se recusar a aprovar o pedido de licença renumerada para além dos oito dias concedidos pelo primeiro casamento.

A recusa do banco levou o homem a apresentar queixa ao regulador do Trabalho no Taiwan, por violação do direito a férias. O banco foi multado em cerca de 580 euros, mas recorreu da pena, alegando que o funcionário tinha abusado dos seus direitos.

O caso tornou-se conhecido e gerou um debate público no país, com o departamento do trabalho de Taipé a anunciar que a pena do banco seria revogada.

"Estou chocada", escreveu a vice-presidente da Câmara de Taipé, no Facebook. "A lei existe para as pessoas e não para ser explorada, para dar lucros ou causar prejuízos. É óbvio que é importante reforçar a lei, mas não saber quando se deve ser flexível é um verdadeiro desastre", disse Huang Shan-shan.

O caso levou as autoridades da capital do Taiwan a questionar a facilidade com que é possível tirar partido desta lei.

Num comunicado, o departamento do trabalho pediu à população para que não perca a senso comum.