Macron visitou família de agente esfaqueada numa esquadra da polícia

O Presidente francês, Emmanuel Macron, visitou este sábado o marido da polícia assassinada na véspera à facada em Rambouillet, perto de Paris, para apoiar a família "muito transtornada e muito digna", indicou a presidência.

Antes, Macron tinha estado com o comandante da divisão de Rambouillet, Thierry Roznowski, para expressar "todo o seu apoio, também aos demais polícias", precisou a presidência à agência France Presse.

O chefe de Estado prometeu na sexta-feira "nada ceder", após o assassínio da funcionária da polícia numa esquadra de Rambouillet, por um homem que foi abatido por um agente.

Uma reunião ministerial para fazer o ponto da situação deve juntar hoje os serviços e os ministros envolvidos (Interior, Justiça, Forças Armadas) e o primeiro-ministro, Jean Castex.

O chefe do governo deslocou-se hoje a uma esquadra em Toulouse (sul) para reafirmar "a completa determinação do Estado" face à ameaça terrorista.

As três pessoas detidas na sexta-feira no âmbito da investigação do ataque continuam a ser ouvidos e devem ajudar a traçar o perfil do agressor.

Jamel G., um tunisino de 36 anos, era desconhecido das autoridades francesas e estava em território francês de forma ilegal.

Estão detidos o seu pai e duas pessoas que o acolheram, uma recentemente nos subúrbios parisienses e outra quando chegou a França em 2009, segundo uma fonte próxima do dossier.