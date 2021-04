Iraque. Incêndio que fez mais de 80 mortos começou em unidade de cuidados intensivos 

O incêndio num hospital em Bagdad, no Iraque, fez este fim de semana pelo menos 82 mortos e cerca de 110 feridos.

O incêndio começou numa unidade de cuidados intensivos para doentes com covid-19. Na origem do fogo, esteve uma explosão de botijas de oxigénio que estariam armazenadas sem cumprir as condições de segurança.

O hospital está reservado para os casos mais graves de covid-19. Das 82 vítimas que morreram por asfixia, pelo menos 28 estavam ligadas a ventiladores com sintomas graves da doença.

As 110 pessoas que ficaram feridas foram socorridas no local ou transferidas para outros hospitais.

As autoridades iraquianas vão investigar se houve ou não negligência por parte do hospital.

O incêndio aconteceu numa altura em que o Iraque atravessa uma segunda vaga da covid-19.