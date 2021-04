Criança salva três pessoas após barco virar no Brasil

Uma criança de seis anos salvou três pessoas de se afundarem depois de um barco virar, este sábado, no litoral do Paraná, no Brasil.

De acordo com Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, citado pelo portal G1, a menina era a única que sabia nadar.

Depois do barco virar, a menina terá utilizado uma caixa térmica e o estofo de um banco para as manter à superfície da água.

As três pessoas e a criança saíram ilesas do acidente, que causou um morto e um ferido, que teve de ser transportado de helicóptero para o hospital.

O grupo tinha saído de Ponta do Sul, no Paraná, e estava a seguir para a Ilha das Palmas quando o barco virou.