Erdogan pede que Biden reverta declarações que fez sobre genocídio do povo arménio

O Presidente da Turquia pediu a Joe Biden para reverter as declarações que fez sobre o massacre de milhares de arménios, em 1915, pelo Império Otomano, que classificou como "genocídio".

Recep Tayyip Erdogan diz que Biden abriu uma ferida nas relações entre os dois países, que já estavam tensas.

Numa declaração para comemorar o 106.º aniversário do início daquele massacre, que ocorreu este sábado, Joe Biden tornou-se no primeiro presidente dos EUA, a reconhecer formalmente o que aconteceu como genocídio, algo que seus antecessores evitaram para não colocar em causa a aliança com Ancara.