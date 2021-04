Guarda Civil chamada para um assalto, que afinal era a gravação de uma série da Netflix

A Guarda Civil espanhola foi chamada, no domingo, à Câmara Municipal de Alginet, uma cidade a cerca de 50 quilómetros de Valência, depois de alguns moradores da zona terem denunciado um suposto assalto com vários homens encapuzados e armados, como conta o ABC.

Várias patrulhas dirigiram-se ao local, no entanto assim que chegaram perceberam o que estava a acontecer: a rodagem de uma série da Netflix.

O produtor responsável informou a polícia que de tinha a autorização do presidente da Câmara Municipal para as filmagens, no entanto nem a Polícia Local de Alginet nem a Guarda Civil tiveram qualquer tipo de conhecimento das gravações, nomeadamente sobre a utilização de armas. Aparentemente, os atores estavam a gravar cenas com armas fora de uso, o que deveria ter sido comunicado à Guarda Civil ou à Polícia Local.

Fontes municipais indicaram à agência EFE, citada pelo El País, que em nenhum momento foi especificado o tipo de cena que iria ocorrer, pelo que as forças de segurança não foram informadas de que se tratava de uma situação aparentemente violenta que implicasse a simulação do uso de armas.

A Delegação do Governo da Comunidade Valenciana solicitou um relatório à Guarda Civil sobre os acontecimentos ocorridos, de forma a apurar responsabilidades.

A série em causa, "Powerboys", tem estreia prevista para 2022.